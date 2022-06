Calciomercato Juventus, vuole solo lui: rilancio da 70 milioni più bonus

Calciomercato Juventus, ormai il tecnico ha deciso su chi puntare: vuole solamente lui e il rilancio è da 70 milioni di euro

La Juve ci ha provato a prenderlo e sicuramente sta anche monitorando la situazione. Ma l’ennesimo rilancio – che sembrava non essere così scontato nei giorni scorsi – potrebbe mettere la parola fine a quella che era un’idea di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Il tecnico livornese ha chiesto un regista, così da sfruttare Locatelli e Pogba come interni di centrocampo: ne serve uno forte, che porti qualità. Non c’è solo Jorginho nella mente di Cherubini, che ci ha provato anche per De Jong, sentendo che al Barcellona potrebbero pure cederlo.

Ma i 70 milioni di euro più bonus, che il Manchester United avrebbe messo sul piatto, potrebbero decretare la parola fine a questa operazione. Ormai si va definitivamente verso questa direzione.

Calciomercato Juventus, lo United pronto a chiudere

Ten Hag ha spiegato chiaramente alla proprietà del Manchester United che vuole solo il centrocampista olandese che lui ha lanciato quando erano insieme all’Ajax. Ecco perché questo nuovo rilancio – così come spiegato in esclusiva dal Guardian, in Inghilterra – che dovrebbe essere quello decisivo soprattutto andando a vedere i problemi economici di Laporta, patron dei catalani, che in tempi non sospetti ha fatto capire a tutti che la sua squadra non naviga decisamente in buone acque.

Insomma per la Juve la trattativa – se mai ancora ci fosse, giusto anche ricordalo – si è fatta decisamente in salita. Una montagna da scalare per un corridore che ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che sono importanti in questo caso. Cherubini si è staccato dal gruppo di testa. Davanti ci sono i Red Devils che ormai hanno fatto decisamente l’andatura.