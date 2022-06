Calciomercato Juventus, clamoroso Dzeko | Il riscatto paga l’ala

Calciomercato Juventus, clamoroso Dzeko: nuova idea per l’attacco di Allegri. E il riscatto paga l’ala richiesta dal tecnico

Tu prendi Dybala? Allora io cerco di prendermi Dzeko per completare il reparto. Ok, è vero, il paragone non sussiste minimamente per età e per qualità tecniche, ma la Juventus, secondo quanto riportato da La Stampa in edicola questa mattina, starebbe pensando all’attaccante dell’Inter come vice Vlahovic. L’ex Roma è in uscita, soprattutto se dovesse arrivare Lukaku, dopo una sola stagione in nerazzurro. Potrebbe essere un colpo low cost per la Vecchia Signora che già in passato ci aveva pensato al giocatore. Poi ricordiamo tutti com’è andata a finire.

Una voce che sta prendendo piede dalle parti della Continassa. L’esperienza di Dzeko non si discute e se sta bene fisicamente – al momento non ha mai avuto dei grossi problemi – garantisce anche un certo numero di reti. Insomma, potrebbe essere un buon innesto anche per spiegare quali sono i trucchi del mestiere a Dusan che, fino ad oggi, è cresciuto praticamente da solo senza avere un compagno di reparto in grado di dargli suggerimenti. Anche sotto questa ottica potrebbe essere visto l’interesse dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Demiral paga Kostic

E poi c’è la questione Demiral, riscattato dall’Atalanta per 20 milioni di euro quando ormai sembrava dovesse tornare in bianconero, che permette a Cherubini di guardare con molto interesse a quello che è il colpo Kostic. Un altro serbo per la Vecchia Signora, un esterno in grado di garantire corsa e qualità in una zona del campo nella quale la Juventus ha bisogno di innesti.

Il giocatore del Francoforte ha dato già l’ok al suo trasferimento in Italia e adesso attende la mossa di Cherubini. La sensazione è che il colpo arrivati a questo punto si potrebbe davvero fare. Con un sentito ringraziamento a Gasperini.