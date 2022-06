Calciomercato, Di Maria-Juventus e il triangolo sì: sarà tradimento

Calciomercato Juventus, Angel Di Maria e quel triangolo per il sì: in ogni caso, qualunque scelta, sarà tradimento del Fideo

Anche oggi decide domani Angel Di Maria. Nonostante tutti porti al momento a una fumata bianca per la Juventus, l’argentino, svincolato dal Psg, ancora non ha fatto nessun cenno a Cherubini. L’offerta è stata fatta da parte della società bianconera che è andata incontro alle esigente del Fideo. Che però ancora prende tempo, temporeggia, non si espone, probabilmente in attesa di capire quale sarà il prossimo passo del Barcellona.

Sì, perché anche i catalani come si sa da tempo hanno messo nel mirino l’attaccante esterno. E la prima scelta dell’argentino sarebbe proprio la squadra allenata da Xavi che, però, solamente a parole per il momento si è esposta: ti diamo quello che vuoi ma al momento non ci possiamo muovere, devi aspettare. Questo è il succo del discorso spagnolo nei confronti di Di Maria che a quanto pare ha deciso di aspettare. E ha rispedito al mittente almeno per il momento quello che è stato l’invito di Tevez, nuovo tecnico del Rosario Central, di andare a giocare nella squadra della sua città. Quest’anno non se ne parla, c’è il Mondiale di mezzo.

Calciomercato Juventus, sarà tradimento

Essere la seconda scelta – spiega la Gazzetta dello Sport – non è il massimo per la Juve. Che però non ha abbandonato ancora in maniera definitiva la pista perché crede che Di Maria sia assai funzionale al progetto tattico che ha in mente Massimiliano Allegri. Si attenderà ancora – non si sa per quanto tempo – ma ormai in ogni caso dovremmo essere davvero agli sgoccioli. I raduno tra poco tempo inizieranno, i campionati, tutti, partiranno nei primi giorni di agosto, e allora il tempo è ormai risicato. Di possibilità di allungare il brodo non ce ne sono per nulla ormai.