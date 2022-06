Il calciomercato della Juventus in questi giorni finali di giugno è intenso sia in entrata che in uscita.

Da un lato c’è la necessità da parte della dirigenza bianconera di rinforzare la squadra di mister Allegri con elementi di spessore in tutte le zone del campo. Dall’altro la necessità di tenere in ordine il bilancio e il monte ingaggi. Per questo motivo nel corso delle prossime settimane ci saranno anche tanti movimenti in uscita.

La Juventus potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere alcuni elementi della sua rosa, specie se arriveranno delle offerte soddisfacenti. Per Cherubini e il suo staff poi ci sono da fare delle valutazioni su chi è tornato in bianconero per fine prestito e anche riguardo i tanti giovani interessanti. Alcuni dei quali potrebbero rimanere alla corte di Allegri. Altri invece saranno prestati altrove per fare esperienza.

Calciomercato Juventus, per Pjaca c’è la Salernitana?

Tra i tanti calciatori di proprietà della Juventus ai quali andrà trovata una nuova collocazione c’è anche Marko Pjaca. L’attaccante esterno lo scorso anno ha giocato con il Torino ma non è riuscito a trovare modo di mettersi in mostra con continuità, frenato ancora una volta dagli infortuni. Il talento non si discute ma si è visto solo a sprazzi, i granata dunque non hanno voluto investire su di lui. Che è tornato in bianconero dove però sarà solo di passaggio.

La Juventus lo rimetterà sul mercato e il suo futuro potrebbe essere ancora in serie A. La Salernitana infatti sarebbe interessata alle sue prestazioni e avrebbe effettuato un sondaggio per l’arrivo del croato. Operazione della quale si potrebbe parlare nel corso delle prossime settimane.