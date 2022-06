Calciomercato, Di Maria e la maglia della Juventus: l’annuncio è ufficiale

Calciomercato, per la prima volta parla il diretto interessato: il video che fa sognare i tifosi bianconeri.

C’è chi l’ha definita, a ragione, la più appassionante telenovela di queste bollenti giornate che anticipano l’inizio della sessione di calciomercato estiva. Sarà anche vero ma di certo non lo è per i tifosi bianconeri, ansiosi di sapere quale sia la risposta di Angel Di Maria all’ultima proposta contrattuale della Juventus. Una “tiritera” che, per il momento, sembra destinata a continuare. Almeno fino a quando “El Fideo” non avrà fatto chiarezza sul suo imminente futuro. Dovrà decidere se regalarsi un altro anno ad alti livelli in Europa oppure se tornare, in anticipo, in Argentina dove lo attende a braccia aperte il suo Rosario Central.

Nelle ultime ore, tuttavia, a quanto pare si è riaperto uno spiraglio. Come vi abbiamo raccontato qui, per la prima volta l’entourage dell’ormai ex calciatore del Psg si sarebbe detto ottimista sulla chiusura dell’affare. Tesi in parte confermata anche dallo stesso Di Maria, qualche ora fa apparso a sorpresa nel programma “Playroom” di ESPN.

Calciomercato, “Juve club più grande d’Italia, ma ora preferisco riflettere”

Siamo nella residenza estiva del “Fideo”, a Ibiza, e il presentatore passa in rassegna una serie di maglie davanti all’obiettivo di mercato della Juventus. La prima è quella della Roma. “Non mi interessa”, dice Di Maria tagliando corto. Subito ecco quella della Vecchia Signora. E lì tutto cambia, a giudicare dall’espressione quasi imbarazzata dell’esterno dell’Abiceleste. “Questa arriva a proposito – fa presenta al giornalista di ESPN – È il club più grande d’Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”, sono state le sue parole. Un indizio importantissimo, insomma, perché proviene proprio dal diretto interessato, che non si era mai sbottonato così tanto. La sensazione, in ogni caso, è che la sua risposta sia imminente.