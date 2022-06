Calciomercato Juventus, frenata improvvisa: così salta tutto

Calciomercato aperto a 360 gradi per la Juventus, che prima del via del campionato cerca di definire più situazioni possibili.

La priorità ovviamente va data agli acquisti. Il ritiro partirà il prossimo 4 luglio ma nel corso delle settimane successive l’organico di mister Allegri andrà rinforzato con i giusti tasselli. Grandi campioni in tutte le zone del campo, ma anche elementi che potranno essere le colonne non solo della squadra del presente ma anche di quella futura.

Dall’altro lato però la dirigenza dovrà essere brava anche a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani della società. In questo modo si potranno recuperare delle importanti risorse economiche ma soprattutto si potrebbe alleggerire il monte ingaggi. Senza dimenticare i prestiti in vista per le risorse sulle quali la Juve vuole puntare per gli anni a venire.

Calciomercato Juventus, il Genoa non trova l’accordo con Dragusin: cosa cambia

Una trattativa molto calda è quella con il Genoa per il passaggio di Cambiaso in bianconero. Trattativa che vede la Juve pronta ad un esborso economico più la cessione a titolo definitivo di Dragusin in rossoblù per arrivare all’esterno.

C’è distanza tra il #Genoa e #Dragusin dopo l’incontro che si è tenuto oggi. Ci sarà ancora da lavorare nei prossimi giorni #Cambiaso #Juventus @calciomercatoit #CMITmercato Non è escluso che si possa ragionare su altri nomi con i rossoblu https://t.co/0Sku1oQxFw — Alessio Lento (@alessio_lento) June 28, 2022

Tuttavia come ha spiegato il giornalista di calciomercato.it Alessio Lento su Twitter, non è arrivato l’accordo tra il Genoa e il giovane difensore bianconero. Quindi per l’ok al trasferimento di Cambiaso alla Juve bisognerà lavorare nei prossimi giorni. E non si esclude che possa essere anche un altro giocatore bianconero a passare al Grifone. Trattativa dunque da aggiornare e non vicina alla conclusione.