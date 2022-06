Ufficiali gli orari delle prime cinque giornate: quando gioca la Juventus

By

Ufficiali gli orari delle prime cinque giornate, la Lega Serie A ha appena reso noti gli orari dei primi cinque turni del prossimo campionato.

Con qualche minuto di ritardo, la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime cinque giornate di campionato. Seguendo dunque a ruota la piattaforma streaming DAZN, che forse per errore li aveva di fatto “anticipati” attraverso i propri profili social, per poi cancellare immediatamente il post. La Juventus, come sappiamo ormai dalla scorsa settimana, inaugurerà la sua stagione all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Un match che si giocherà proprio nel giorno di Ferragosto e sarà uno dei due posticipi del lunedì insieme alla sfida del “Bentegodi” tra Verona e Napoli.

Gli uomini di Massimiliano Allegri debutteranno dunque per ultimi: il fischio d’inizio è infatti prefissato alle 20:45 del giorno festivo. E le cose non sono destinate a cambiare nella seconda giornata, visto che la Juventus scenderà nuovamente in campo di lunedì, stavolta a Marassi (h 20:45) contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Ufficiali gli orari delle prime cinque giornate, bianconeri in campo per due lunedì di fila

Si anticipa, invece, nel terzo turno. Juve di scena di sabato sera (h 18:30) nel primo big match della nuova stagione contro la Roma di José Mourinho. In uno Stadium che si spera faccia registrare il tutto esaurito – e che non faccia troppo caldo, visto l’orario – i bianconeri saranno probabilmente impegnato in un primo importante crocevia contro i giallorossi. Giorno 31 agosto, nel turno infrasettimanale, la Signora partirà alla volta di La Spezia, alla ricerca dei tre punti sul terreno di gioco del “Picco”.

Un altro anticipo, infine, quello con la Fiorentina nella quarta giornata: orario insolito coi viola, dato che si giocherà sabato pomeriggio alle 15.