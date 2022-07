Calciomercato Juventus, De Ligt mai così vicino al Chelsea: sprint per la firma

Attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime ore nel calciomercato della Juventus, questa volta però in uscita.

Da un lato la dirigenza è impegnata nel cercare le pedine giuste per rinforzare la squadra di mister Allegri. Ma dall’altro deve anche guardare alle cessioni. Quelle dei giovani che dovranno trovare una nuova squadra per cercare di giocare con regolarità. Ma c’è da dire che ci saranno anche delle partenze dolorose, una delle quali pare essere ormai in via di definizione.

Non è infatti più un mistero che la volontà del difensore de Ligt sia quella di lasciare la Juventus per tentare una nuova avventura calcistica. L’ex Ajax è finito dunque sulla lista dei partenti ma è logico che la società bianconera non intende svenderlo. Su di lui il club ha fatto un investimento importante e vuole recuperare delle risorse economiche importanti.

Calciomercato Juventus, pressing londinese: le ultime

Le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, ed esattamente da CBS Sport, danno il Chelsea in continu pressing per arrivare al più presto al centrale. La Juventus ha chiesto una somma importante ma soprattutto non vuole inserire nell’affare contropartite tecniche. Di Jorginho, che poteva rientrare nell’affare, semmai se ne parlerà in una trattativa a parte. I bianconeri però nelle ultime ore avrebbero abbassato le loro richieste iniziale, scendendo da 80 milioni di sterline a circa 75. L’offerta del Chelsea si aggira sui 65, dunque è facile pensare che una intesa possa essere trovata a metà strada. Quel che ormai sembra chiaro è che i londinesi non hanno intenzione di perdere tempo e vogliono chiudere l’affare. Dall’altro lato però la Juve intende ricavare il massimo che può, una cifra che dovrà poi reinvestire sul sostituto dell’olandese.