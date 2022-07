Calciomercato, capolavoro Juventus: 25 milioni per Firmino

Calciomercato, autentico capolavoro della Juventus e di Cherubini. 25 milioni per Roberto Firmino.

A differenza degli scorsi anni, la corrente campagna acquisti sarà contraddistinta dalla necessità di intervenire in quasi ogni reparto, alla luce delle diverse uscite attualizzate in questo periodo ma anche delle difficoltà palesate nel corso dell’ultima stagione e che hanno sottinteso l’importanza di un lavoro finalizzato al consegnare nuove pedine a mister Allegri.

Dybala, Chiellini e Bernardeschi non faranno più parte del club bianconero, da essi lasciato a costo zero dopo aver rappresentato per più e meno anni emblematici giocatori di questa squadra. A partire ovviamente dallo storico numero 3 che ha deciso di chiosare oltreoceano la propria gloriosa carriera prima di ponderare una scelta sul cosa fare da grande, una volta aver appeso gli scarpini al chiodo.

Molto diverse invece le situazioni degli altri due, attualmente ancora svincolati e sui quali grava ancora il gran dubbio relativo alla prossima scelta professionale. L’ex Fiorentina sembrava poter approdare allo corte del corregionale Spalletti mentre su Paulo grava ancora il grande dubbio dopo le seduzioni mai definitivamente approfondite da parte dell’Inter di Marotta.

Calciomercato, capolavoro Cherubini in Premier League: 25 milioni per Roberto Firmino

Non si sottovaluti, poi, l’uscita di Alvaro Morata. Non abbiamo catalogato quest’ultima nel corpo su citato alla luce dei presupposti e delle caratteristiche che hanno contraddistinto la scelta della Vecchia Signora di non puntare sul centravanti spagnolo. Quest’ultimo era infatti approdato alla corte juventina in prestito biennale dall’Atletico Madrid.

Sull’asse nato tra Torino e la capitale spagnola erano state avviate anche importanti trattative finalizzate alla ricerca di un accordo con i Colchoneros per un’intesa che permettesse ad Allegri di poter continuare a provare su Alvaro. La fumata bianca non è però arrivata e per tale motivo Cherubini e colleghi sono sulle tracce del profilo giusto che possa coesistere o alternarsi all’inamovibile Dusan Vlahovic.

Ai vari Dzeko, Arnautovic e Muriel va aggiunto anche il nome di Roberto Firmino. Il centravanti del Liverpool, eclettico quanto qualitativo, potrebbe approdare in Serie A per 25 milioni di euro. A riferirlo è la penna di Fichajes.net, Ekrem Konur.