Calciomercato Juventus, 90 milioni e blitz entro 48 ore: Allegri se la ride

Calciomercato Juventus, 90 milioni per De Ligt e blitz entro 48 ore: il testa a testa è assolutamente travolgente.

Il tormentone De Ligt è entrato nella sua fase più calda, e i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno. Il centrale olandese, che ha rispedito al mittente l’offerta di rinnovo messa sul piatto dalla Juventus, è di fatto finito sul mercato, con i bianconeri che sperano di ricavare almeno 100 milioni di euro dalla vendita del proprio difensore.

Dopo le schermaglie dei giorni scorsi e la prima offerta da 40 milioni più il cartellino di Timo Werner, il Chelsea è passato al contrattacco. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, i Blues si sarebbero spinti fino a lambire la soglia dei 90 milioni: Tuchel ha bisogno di un vero e proprio restyling per la propria difesa, e i londinesi hanno tutta l’intenzione di fare il bello e il cattivo tempo per mettere le mani sull’ex capitano dell’Ajax, che aveva già avuto modo di lanciare inequivocabili segnali d’addio nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus, per De Ligt irrompe il Bayern: “Blitz entro 48 ore”

L’intesa Juve-Chelsea non è stata ancora raggiunta, e ciò favorirebbe l’inserimento di altri club nella trattativa per il gigante olandese. Hanno trovato conferma le indiscrezioni trapelate dalla Germania, secondo cui anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto nella corsa al difensore. Secondo Tuttosport, i bavaresi non avrebbero alcuna difficoltà a soddisfare le richieste economiche di De Ligt, e avrebbero programmato un contatto ufficiale con la Juventus entro 48 ore. La partita è apertissima, e sicuramente il rischio che si creino i presupposti per l’inizio di una vera e propria asta è alto: musica per le orecchie del management della “Vecchia Signora”, che spera di mettere a segno una vitale plusvalenza, con la quale dare una sterzata importante al proprio mercato.