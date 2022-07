Calciomercato Juventus, addio De Ligt: incontro segreto e accordo trovato

Calciomercato Juventus, si continua a parlare del futuro di Matthijs De Ligt all’ombra della Mole Antonelliana. Questi gli ultimi aggiornamenti sul difensore olandese.

Le dichiarazioni dell’ex Ajax dal ritiro Orange hanno rappresentato un vero e proprio elemento catalizzatore di rumors nonché di attenzioni da parte di club esteri alla luce della più o meno esplicitata volontà del fiammingo a guardarsi intorno in questa corrente campagna acquisti.

Discutere le qualità del classe ’99 significherebbe avere scarsa consapevolezza e conoscenza di questo sport, a maggior ragione se pensiamo che c’è chi gli abbia dato del pallavolista dopo ad una serie reiterata di errori più che giustificabile alla sua età.

Poi, certo, va anche detto che investimenti e contratti importanti come quelli alla base del suo acquisto devono essere garanti di felici prestazioni da parte dei giocatori chiamati in causa ma, fatta eccezione per qualche parentesi più difficile, Matthijs ha dimostrato il suo valore anche in Italia ed è adesso chiamato ad una scelta di non poco conto.

Calciomercato Juventus, accordo lampo per De Ligt

Starà infatti a lui valutare se continuare a migliorare e plasmarsi in un campionato che da tanta importanza alla difesa o cercare qualche nuova esperienza all’estero. In questi minuti vi abbiamo raccontato della chiamata ricevuta da Londra, destinata però probabilmente a restare inascoltata.

Secondo Sky Sport Germania ci sarebbe infatti stato ieri un incontro tra gli agenti di De Ligt e il Bayern Monaco. L’incontro tra le parti è totale ma manca l’intesa tra i bavaresi e la Juventus, ferma a 80 milioni di euro e ad oggi non intenzionata ad avvicinarsi a quei 70 milioni giunti dalla Germania. Nessun rilancio fin qui, poi, da parte del Chelsea.