Calciomercato Juventus, clamoroso Koulibaly: “Sei un folle se non firmi”

Ci siamo, il calciomercato della Juventus in questo luglio presto potrebbe regalare grandi novità alla tifoseria bianconera.

La squadra di Allegri ha intenzione di essere grande protagonista in questa sessione di mercato, così come ha già fatto a gennaio. E la società non farà mancare gli investimenti per far sì che la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore nella stagione che sta per iniziare possa essere ricca di soluzioni in tutti i reparti.

Alcuni colpi sono stati già messi in cantieri, altri arriveranno nel corso delle settimane che ci separano dall’inizio del campionato di serie A. Alla prima giornata la Juventus esordirà a Ferragosto contro il Sassuolo e per quella data Allegri spera di poter contare su una rosa il più completa possibile. La difesa, che potrebbe essere orfana presto di de Ligt, potrebbe diventare la priorità della dirigenza che sta cercando le alternative all’olandese.

Calciomercato Juventus, continua il forcing per Koulibaly

Un nome caldo continua ad esserci ed è quello di Koulibaly del Napoli, difensore tra i migliori della serie A per continuità di rendimento. I bianconeri lo hanno messo nel mirino, ma i partenopei non sembrano intenzionati a cedere il loro gioiello, al quale sono pronti ad offrire un rinnovo a cifre davvero importanti.

La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1). La #Juventus è disposta a superare queste cifre con un 6 mln + 1

Ramadani ha detto al suo assistito che rifiutare l'offerta #Juve sarebbe da folli — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) July 7, 2022

Tuttavia i bianconeri sarebbero pronti ad andare oltre l’offerta del Napoli, mettendo sul piatto ben sei milioni di euro a stagione più bonus. E come riporta il giornalista Marcello Chirico su Twitter l’agente del calciatore Ramadani avrebbe detto che rifiutare un’offerta del genere sarebbe davvero “da folli”.