Calciomercato Juventus, ore decisive per Zaniolo: cambia la data dell’incontro

Continua passo dopo passo il percorso di rinnovamento della Juventus in questa sessione di calciomercato estivo.

Grandi campioni da ingaggiare a parametro zero, talenti sui quali costruire un nuovo ciclo vincente, giovani in rampa di lancio sui quali puntare per il futuro. Non manca davvero niente nella programmazione di un club che vuole assolutamente tornare a vincere dopo che nell’ultima stagione ha chiuso senza la conquista di nemmeno un titolo.

Per questo motivo la dirigenza ormai da settimane sta lavorando con determinazione sugli obiettivi che si è posta. Alcune trattative stanno per andare in porto, altre richiederanno invece un po’ più di tempo affinché possano essere portate a termine. Senza dimenticare però che bisognerà lavorare anche sulle cessioni, che potranno fruttare un tesoretto necessario per poter mantenere in equilibrio il bilancio economico.

Calciomercato Juventus, la Roma attende l’offerta dei bianconeri

Ma anche per tentare l’assalto ad un giocatore molto ambito come Nicolò Zaniolo, che continua a rimanere uno dei principali obiettivi per costruire una Juventus vincente. Come ha spiegato il giornalista Alfredo Pedullà oggi sarebbe dovuto esserci un incontro tra l’agente del giocatore Vigorelli e Tiago Pinto, dirigente giallorosso.

Un incontro che dovrebbe essere rinviato invece a domani. Vigorelli dovrebbe portare ai giallorossi l’offerta della Juventus per il jolly offensivo e capire i margini di trattativa. La Roma ha più volte sottolineato come non voglia inserire nessuna contropartita tecnica in caso di cessione del calciatore, chiedendo solo una alta somma cash. I bianconeri adesso sono molto concentrati sulla partenza di de Ligt, che potrebbe garantire proprio quei soldi necessari per tentare l’assalto a Zaniolo.