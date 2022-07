Calciomercato Juventus, Rovella lascia subito: scambio per il bomber in A.

Nonostante le numerose vincende di interessamenti della Juventus per alcuni giocatori nel ruolo di punta, non si è ancora arrivati alla formalizzazione di un’offerta concreta per qualcuno di essi ma a quanto pare un nuovo scenario potrebbe a breve realizzarsi.

L’ultima delle indiscrezioni di mercato sulla Juventus di Massimiliano Allegri è quella che riguarda il possibile “utilizzo”del giovanissimo centrocampista Nicolò Rovella come mezzo per poter raggiungere uno degli obiettivi prefissati dalla società. Infatti, secondo quanto trapelato, egli potrebbe essere inserito dalla dirigenza bianconera nella trattativa per arrivare al bomber austriaco, uno tra i prescelti di Allegri per coprire il ruolo di Vice Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Rovella per Arnautovic: mutuo guadagno

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giovanissimo Rovella potrebbe essere proposto da Cherubini alla dirigenza rosso-blu in un affare che porterebbe invece Marco Arnautovic a Torino. L’idea venuta in mente alla dirigenza dei bianconeri è scaturita dalla necessità del Bologna di trovare un centrocampista e della Juventus di trovare finalmente un vice Vlahovic. Ovviamente il tutto è ancora in uno stato embrionale ma, anche se il Bologna potrebbe essere di fatto interessato al ragazzo, sarà molto difficile invece che si priverà di uno dei migliori uomini del suo attacco.