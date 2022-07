Juventus, è il giorno di Pogba: che accoglienza per il Polpo

Juventus, il Polpo è arrivato allo J-Medical per le visite mediche di rito. Che accoglienza per il centrocampista. Adesso è Pogback

Tempo di visite mediche per Paul Pogba: il centrocampista francese che la Juventus ha preso a parametro zero dal Manchester United dopo l’atterraggio di ieri – seguito dai tifosi bianconeri – stamattina si è presentato allo J-Medical per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla squadra piemontese per le prossime stagioni.

Adesso è finalmente Pogback, con la curiosità attorno al numero di maglia. Quella 10, che lui ha indossato già nella sua prima esperienza bianconera, è libera. E tutte le sensazioni e i rumors portano a pensare che sarà di nuovo lui a metterla sulle spalle.