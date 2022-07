Calciomercato Juventus, UFFICIALE: contratto depositato | Doppia firma

Calciomercato Juventus, ufficiale: contratto depositato e doppia firma in giornata. Rimane in Serie A. Via in prestito

Ieri mattina la prima firma, quella sul rinnovo. Ieri nel pomeriggio l’altra, quella del passaggio ufficiale all’Empoli. Una doppia sigla su quello che è il futuro di Koni De Winter, il difensore belga che prima ha messo nero su bianco per il rinnovo fino al 2026 con la società bianconera, e poi ha deciso di accettare l’offerta dell’Empoli di Zanetti per giocare con una certa continuità, la prossima stagione, in Serie A. Insomma, tutto scritto e tutto fatto, con il contratto che è già stato depositato in Lega, dopo quello di Gollini alla Fiorentina. L’ultima operazione di giornata, ieri, è stata proprio quella che ha visto protagonisti i bianconeri.

De Winter quindi va a fare esperienza, e probabilmente poi rientrerà alla base soprattutto se dimostrerà di possedere quelle qualità che hanno fatto sì che Allegri lo facesse anche girare in Prima Squadra.