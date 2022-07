Calciomercato, sì deciso alla Juventus: Cherubini cala il poker

Calciomercato, sì deciso alla Juventus: Cherubini pronto all’assalto decisivo nella prossima settimana calando così il poker

Se dovessimo utilizzare un termine per descrivere Cherubini in questo momento diremmo scatenato. Sì, proprio così. Perché dopo aver portato Di Maria e Pogba, e aver chiuso quasi per Cambiaso del Genoa – spostate le visite mediche, ma il colpo è in canna – adesso il direttore dell’area tecnica dei bianconeri è alla ricerca del colpo in mezzo al campo. E l’obiettivo è ben chiaro in testa, soprattutto dopo aver ricevuto il sì definitivo da parte del giocatore che a quanto pare preme per vestirsi di bianconero.

Il nome è quello di Paredes del Psg: ancora argentini insomma, che come vi abbiamo spiegato ieri in questo momento stimolano molto i dirigenti all’interno della Continassa. L’ex Empoli, Roma e Zenit è in uscita dalla Francia, e per 15 milioni di euro si potrebbe anche chiudere un’operazione importante che regalerebbe a Massimiliano Allegri un colpo importante in mezzo al campo. Quello che serve al tecnico livornese per utilizzare Locatelli e Pogba come interni di centrocampo. Fantasia al potere.

Calciomercato, settimana decisiva per Paredes

Quella che domani comincerà potrebbe essere insomma la settimana decisiva per Paredes. Nel mirino da un poco di tempo, nel momento in cui Cherubini ha capito che il Psg non avrebbe fatto più di tanto per trattenerlo, ha deciso di affondare il colpo, di dare un’accelerata all’operazione.

La notizia, riportata dal giornalista del Tirreno Dario Pellegrini, è da tenere sotto costante monitoraggio. Ogni giorno da ora in poi potrebbe essere quello giusto per il poker d’acquisti. Scatenato, dicevamo. E non pensiamo ovviamente di sbagliarci anche perché il mercato è ancora lungo e serve un difensore centrale. Nonostante Koulibaly in questo momento sembra essersi allontanato in maniera quasi del tutto definitiva.