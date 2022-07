Calciomercato Juventus, colpo di scena Molina: annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, il terzino destro dell’Udinese è sempre nel mirino della Vecchia Signora. Ma l’assalto non è ancora partito.

Una trattativa che si è svolta nell’ombra. Lontano da occhi indiscreti, come se la società volesse quasi “proteggerla”. Abbiamo scoperto solo nelle ore scorse che la Juventus sarebbe interessata non solo ai nomi grossi che sono circolati in queste settimane, primi fra tutti quelli di Zaniolo, Berardi, Bremer e Cambiaso.

Pare che stia facendo il filo anche a Nahuel Molina, che nel corso dell’ultima stagione ha saputo in effetti farsi notare. Si vociferava addirittura che il terzino destro dell’Udinese avesse già accettato e che mancasse un solo ostacolo: convincere la sua squadra a vendere il suo cartellino. Ed è questo il tasto dolente: il club friulano chiede 30 milioni di euro, mentre la Juventus sarebbe disposta a sborsarne all’incirca la metà, fermo restando che si stava già lavorando ad una contropartita tecnica che potesse colmare questo gap così importante. Potrebbero però essersi trattato solo di congetture.

Calciomercato Juventus, l’argentino arriverebbe solo in caso di ulteriori cessioni

Pare infatti che la trattativa non sia per niente conclusa ma che anzi, le carte potrebbero essere sparigliate da un momento all’altro. Le parole del giornalista Romeo Agresti a Juventibus sembrerebbero raccontare una storia del tutto diversa. “Se non parte nessuno – questa la sua osservazione al momento non c’è spazio”, ha spiegato. Facendo quasi intendere che al momento il nazionale argentino sarebbe di troppo, se prima non si dovesse concretizzare qualche cessione. Un altro rebus è la possibile convivenza con Juan Cuadrado, al quale Massimiliano Allegri – benché straveda per lui – non può certo chiedere di giocare tutte le partite. Ma il colombiano, almeno per quest’anno, non si muoverà da Torino, essendo scattato il rinnovo annuale in base alle presenze.