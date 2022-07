Calciomercato, il Bayern provoca la Juve: offerta ridicola per de Ligt

Calciomercato, nel pomeriggio l’incontro alla Continassa con il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic.

L’assalto è ufficialmente partito. D’altra parte, la toccata e fuga di “Brazzo” Salihamidzic, ex giocatore bianconero ed oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, non può avere altri significati. Dalla Baviera si sono letteralmente invaghiti di Matthijs de Ligt, al punto da superare in poco tempo la concorrenza del Chelsea. Ed anche per il centrale olandese, non più a suo agio a Torino, sembra essere scoccata la fatidica scintilla.

Nel pomeriggio è avvenuto l’incontro tra la Juventus, la procuratrice del calciatore Rafaela Pimenta e i dirigenti del club bavarese. Tema principale, ovviamente, il futuro dell’ex Ajax. Che non ha più intenzione di rinnovare con i bianconeri e preme per iniziare una nuova avventura. Allo stesso tempo la Signora non può tergiversare: il suo contratto va in scadenza nell’estate 2024 e il rischio di perdere potere contrattuale è concreto. Per la Juve si tratterà in ogni caso di una cessione dolorosa, ma grazie ad essa potrà mettere a segno altri colpi interessanti dopo quelli di Angel Di Maria e Paul Pogba.

Calciomercato, il Bayern offre 60 milioni più 10 di bonus

A fine incontro Salihamidzic si è mostrato ottimista davanti ai giornalisti, ma ciò non significa che l’accordo sia stato già trovato tra i due club. Come racconta il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la Juventus non sarebbe rimasta soddisfatta della proposta del Bayern Monaco, lontanissima dai 100 milioni tondi tondi richiesti dalla società bianconera. Albanese infatti parla di un’offerta di 60 milioni più 10 di bonus, assai somigliante a quella che qualche settimana fa aveva inoltrato il Chelsea e fu prontamente rispedita al mittente. La sensazione è che l’affare andrà in porto ma il Bayern Monaco dovrà giocoforza rilanciare per mettere le mani sul difensore olandese.