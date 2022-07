Calciomercato, Juventus-Bremer è realtà: controrisposta Inter immediata

Tiene sempre più banco il calciomercato della Juventus, quando manca ormai praticamente un mese al debutto della squadra di Allegri.

L’obiettivo della Juventus è quella di essere il più completa possibile il prossimo 15 agosto, quando ci sarà il debutto in serie A contro il Sassuolo. La stagione appena iniziata, che vedrà una lunga pausa autunnale per il mondiale in Qatar, sarà molto particolare. Bisognerà partire a tutta fino alla sosta, affrontando tante gare ravvicinate per le quali sarà fondamentale avere a disposizione un organico ampio.

Per questo motivo la dirigenza sta cercando di stringere i tempi, portando alla corte dell’allenatore quei giocatori chiave, che insieme a Di Maria e Pogba dovranno far compiere ai bianconeri il salto di qualità in Italia e in Europa. Rinforzi necessari in tutte le zone del campo, dalla difesa all’attacco.

Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano il sorpasso all’Inter per il difensore

Proprio in difesa il nodo è rappresentato dalla cessione o meno di de Ligt. Il difensore olandese è intenzionato a cambiare aria e si aspetta l’offerta convincente del Bayern Monaco per lasciarlo partire. La Juventus deve trovare dunque il suo sostituto, con Bremer in pole position visto che Koulibaly ha deciso di accettare la corte del Chelsea. Il Corriere dello Sport spiega che il centrale del Torino è già in parola con l’Inter, che però non ha ancora affondato il colpo in attesa di cedere Skriniar. I bianconeri sono pronti a rilanciare per far saltare l’intesa e avvicinare il calciatore a Torino. Si profila dunque un derby d’Italia per aggiudicarsi le prestazioni di quello che è stato uno dei migliori difensori dello scorso campionato.