Calciomercato Juventus, affare fatto: colpo chiuso per oltre 4 milioni

Calciomercato Juventus, lo sceicco vicino a soffiare Ilbokber da 29 goal stagionali ad Allegri: l’ufficialità sembra vicina.

I movimenti di mercato della Juventus, come sempre accade, non sono solamente in entrata ma anche in uscita. Oltre ai già risaputi addii di Paulo Dybala, Alvaro Morata e Giorgio Chiellini, infatti, sembrerebbe che nelle prossime ore arriverà l’ufficialità circa l’addio di un altro attaccante della rosa bianconera, che già l’hanno scorso ha fatto molto bene.

Anche stavolta nell’affare che porterà all’addio del bomber c’è lo zampino degli sceicchi, che danno sempre di più l’impressione che con i loro soldi possano comprare davvero tutto ciò che vogliono, e forse anche di più. Questa volta l’incriminato è il proprietario del Manchester City, Mansour, il quale ha recentemente acquistato anche il Palermo, ritornato in serie cadetta dopo il fallimento di alcuni anni fa. L’attaccante in questione , qualora la trattativa sarà formalizzata nelle prossime ore, andrà proprio a vestire i colori rosa nero della squadra siciliana.

Calciomercato Juventus, Brunori torna a Palermo: accordo totale

Il bomber di proprietà dell Juventus dopo essere stato uno dei maggiori protagonisti della promozione del Palermo, infatti, sembra essere destinato a giocare in Sicilia anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, nella giornata di oggi Juventus e Palermo hanno praticamente trovato l’accordo totale per il ritorno del bomber in Sicilia: i rosa nero verseranno nelle casse della Juventus 2,5 milioni di parte fissa, che con i bonus potrebbero anche superare la soglia dei 4 milioni. Brunori-Palermo, ormai è fatta: la fumata bianca è stata finalmente raggiunta, dopo settimane e settimane di trattative estenuanti.