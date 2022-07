Calciomercato Juventus, il prescelto è Pau Torres: “Vuole chiudere a 40 milioni”

Come scrive ‘Dario Pellegrini’ su Twitter, la clausola del giocatore ammonta a 60 milioni di euro e la Juventus vorrebbe provare a chiuderlo almeno a 40. Da capire cosa risponderanno gli spagnoli che potrebbero però accontentarsi anche di 50 milioni di euro. Adesso ci sono incontri in corso ma sembra lui il predestinato a prendere l’eredità di De Ligt.

Calciomercato Juventus, Pau Torres a 40/50 milioni | Allegri ha il suo “nuovo” centrale

Un difensore elegante e già decisivo. Tutte caratteristiche ideali per fare parte di una squadra che ambisce a ritornare ai vertici. I bianconeri vogliono a tutti i costi tornare in auge sul mercato e non intendono perdere ulteriore tempo ad indugiare.

Pau Torres rappresenta l’opportunità giusta e un profilo consono per fare la differenza da subito. Ideale se abbinato a Bonucci anche per la sua predisposizione molto elegante e, quindi, decisiva ad alti livelli ma soprattutto in competizioni internazionali. Il giocatore ha saputo già mettersi in lustro nella scorsa stagione e anche con la nazionale spagnola dove gioca. Staremo a vedere come s’intavolerà la trattativa, ma lo spagnolo è un nome molto caldo in prospettiva bianconera.