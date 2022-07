Calciomercato, Momblano a sorpresa: “Contatto Juventus-Belotti”

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato che riguardano la Juventus quando ormai siamo entrati nella seconda metà di luglio.

I bianconeri hanno già messo a segno due colpi importantissimi tesserando grandi campioni come Paul Pogba e Angel Di Maria. Elementi che non hanno bisogno di presentazioni: hanno grande carisma ed esperienza a livello internazionale. Con loro la Juventus punta a tornare a vincere nel minor tempo possibile.

Certo è che il reparto che anche numericamente sembra aver bisogno di innesti è quello avanzato, viste le partenze che si sono registrate. Anche in difesa e a centrocampo c’è bisogno di volti nuovi, ma chi fa la differenza è sempre chi mette la palla nel sacco.

Calciomercato Juventus, Belotti pista per l’attacco

Non è una novità dunque che la Juventus stia cercando una pedina in attacco. Un elemento che possa fungere sia da vice Vlahovic che da suo partner d’attacco. E di nomi ne sono stati fatti parecchi nelle ultime settimane, da Arnautovic al ritorno di un Morata che avrebbe il vantaggio di conoscere già gli schemi di Allegri. Tuttavia adesso potrebbe farsi largo anche un’altra pista.

Secondo infatti quanto rivelato dal giornalista Momblano a “Juventibus” il club bianconero avrebbe messo nel mirino anche Andrea Belotti, attaccante nel giro della nazionale e giocatore con grande fiuto del gol come dimostrato nei suoi anni con la maglia del Torino. Ora è svincolato e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Senz’altro sarebbe un giocatore di spessore per un club che punta ad avere tante alternative per trovare la via della rete.