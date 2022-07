“Da loro non troverebbe spazio”: Juventus ribaltata definitivamente

“Da loro non troverebbe spazio”, si è espresso così il presidente a proposito del giocatore inseguito a lungo dai bianconeri.

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver messo a segno due colpi fenomenali come Di Maria e Pogba, ora è arrivato il momento di riversare le proprie energie sul reparto arretrato, che nelle prossime ore resterà privo del suo giocatore più forte nonché di maggiore prospettiva, Matthijs de Ligt. L’olandese si prepara a vestire la maglia del Bayern Monaco e i bianconeri stanno provando a trovare un suo degno sostituto.

Ed è per questo che hanno deciso di fare all in su Gleison Bremer e intromettersi nella trattativa in atto tra il Torino e l’Inter. I nerazzurri, infatti, fino a poche ore fa sembravano in netto vantaggio sul difensore ma lo sblocco dell’affare de Ligt ha cambiato le carte in tavola. In serata è previsto un incontro tra i rappresentanti dei due club, con Beppe Marotta che tenta una contromossa per sorpassare nuovamente la Juventus. Che in ogni caso ha le idee chiare su come rinforzare una rosa che continua ad essere carente in alcuni reparti.

L’arrivo di Angel Di Maria pare aver risolto definitivamente il problema della fascia sinistra. L’esterno argentino, benché non più giovanissimo, è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, assicurando quella qualità che a Massimiliano Allegri è mancata come l’aria.

La Juventus aveva pensato anche a Filip Kostic per quel ruolo, ma l’approdo dell’ex Psg sembra allontanare definitivamente il serbo dell’Eintracht Francoforte. Dalla Germania, intanto, sperano di poter trattenere il compagno di nazionale di Vlahovic, il loro pezzo più pregiato e tra i principali protagonisti della vittoria dell’Europa League. C’ha pensato proprio il presidente dell’Eintracht, Peter Fischer, a dire la sua a proposito della situazione del giocatore. “Non so cosa voglia ottenere alla Juve quando c’è già Di Maria a giocare dalla sua parte – ha detto a Sport1 – Guarderebbe dalle tribune. Ho la speranza e la ferma sensazione che Filip rimarrà con noi – aggiunge sull’offerta dell’Eintracht – Può andare in qualsiasi pub di Francoforte senza dover pagare. È molto amato qui”.