Calciomercato Juventus, scacco matto in serbo: sfida all’Inter e terzo incomodo

Continuano le mosse di calciomercato in casa Juventus, con la priorità che adesso per i bianconeri di Allegri è diventata la difesa.

Sta cambiando pelle la formazione bianconera e presto potrebbe arrivare una cessione importante, quella di de Ligt. Stando alle ultime indiscrezioni infatti la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Bayern Monaco per la cessione del calciatore olandese. Dal suo addio il club dovrebbe ricavare ottanta milioni di euro più bonus.

Una cifra decisamente importante, che servirà a finanziare nuovi innesti per rinforzare la rosa. Che dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria attende altri campioni in grado di fare la differenza. Certo è che adesso però bisognerà concentrarsi sul reparto arretrato. E’ arrivato Gatti, vero, ma non bisogna dimenticare che oltre il rischio di perdere de Ligt la Juventus ha già visto andare via alla fine della scorsa stagione un perno come Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus, rimane viva la pista Milenkovic

Ci sono diverse piste che la società sta seguendo per sostituire il calciatore olandese, anche se nelle ultime ore sembra aver preso quota l’ipotesi Bremer del Torino. Tuttavia – ha spiegato calciomercato.it – la Juventus continua a rimanere in pressing anche su un altro giocatore che conosce già la serie A come Milenkovic della Fiorentina. Sul serbo dei viola c’è però anche l’Inter. Il portale ha sottolineato però come per lui possa esserci in cantiere anche il rinnovo e la permanenza alla Fiorentina, club che vuole puntare alle prime posizioni di classifica e che sta impostando un mercato importante. Un futuro insomma ancora tutto da scrivere per lui, con le prossime settimane che saranno inevitabilmente decisive.