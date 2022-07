Calciomercato Juventus, ultim’ora Bremer: accordo imminente

Calciomercato Juventus, si va verso l’accordo per il centrale difensivo. Ultimatum alla rivale di Serie A.

Sono ore roventi per l’operazione in difesa. I bianconeri si stanno avviando per chiudere la trattativa che porterebbe il centrale brasiliano in bianconero al posto di De Ligt. La giornalista ‘Fabiana Della Valle’ lo “conferma” con un tweet.

Il passaggio del difensore centrale brasiliano sembra prossimo alla chiusura. Pochi giorni fa l’Inter era la squadra in vantaggio ma, adesso, sembra tutto -ormai- verso la chiusura in direzione bianconera.

Calciomercato Juventus, operazione Bremer in chiusura

De Ligt è ormai ufficiale al Bayern Monaco e ciò vuole significare che i bianconeri hanno bisogno immediato di un profilo che permetta il salto di qualità, anzi, un profilo che non possa, in qualche modo, far scendere di livello qualitativo la difesa bianconera.

Bremer è senza ombra di dubbio un giocatore da quelle caratteristiche. Abile in fase difensiva, il giocatore è pronto per continuare in Serie A ma ad alti livelli. Il suo obiettivo è giocare la Champions League: il vertice massimo per ogni giocatore di livello. La Juventus l’ha identificato come potenziale acquisto e adesso le parti potrebbero incontrarsi e definire l’accordo con un’offerta superata rispetto all’Inter.