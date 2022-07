Calciomercato Juventus, Bremer ne “porta” un altro: asta per il gregario di lusso

By

Calciomercato Juventus, non solo il centrale brasiliano. La Vecchia Signora valuta anche l’acquisto dell’esperto difensore in aggiunta.

Non solo Bremer. I bianconeri vogliono assemblare una squadra vincente pronta a fare la differenza nell’immediato. Con la cessione di De Ligt, i bianconeri stanno valutando l’acquisto di Bremer ma non solo. C’è sempre un nome che fa piacere ad Allegri, si tratta del possibile acquisto di Acerbi.

In uscita dalla Lazio, il centrale italiano, molto esperto e con un grande palmares alle spalle, potrebbe essere il nuovo acquisto della Juventus, o meglio, l’altro profilo in difesa. I laziali hanno già trovato il sostituto che sarà Romagnoli. Acerbi è conteso anche dal Napoli che potrebbe valutarlo come rimpiazzo a Koulibaly nuovo giocatore del Chelsea.

Calciomercato Juventus, anche Acerbi in difesa | Allegri gongola

Come scrive ‘Repubblica’, molto dipenderà, ovviamente, dall’offerta che i bianconeri saranno disposti a versare. Ma in caso di accordo, a questo punto, le parti potrebbero trovarsi e siglare un accordo definitivo.

Come detto poc’anzi, continua ad essere presente anche il Napoli di De Laurentis. Acerbi avrebbe già aperto alle due possibilità ma solo l’offerta dei club in questione sarà il vertice decisivo per il possibile acquisto. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.