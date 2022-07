Calciomercato Juventus, ribaltone Zaniolo: 29 milioni più una contropartita

Calciomercato Juventus, bianconeri “avvisati”: la Roma ha ricevuto un’offerta da 29 milioni a cui aggiungere una contropartita.

Dopo aver perfezionato i colpi Pogba, Di Maria e Bremer, per la Juventus è iniziata una nuova fase della propria sessione estiva di calciomercato.

Eventuali cessioni permetterebbero alla “Vecchia Signora” di incamerare soldi importanti con cui piazzare l’assalto ai diversi obiettivi che continuano a campeggiare nella lista dei desideri di Cherubini, ma per i quali almeno per il momento non sono previsti affondi decisi. Uno di questi è sicuramente Nicolò Zaniolo, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024: negli ultimi giorni sono arrivati segnali distensivi da parte del calciatore, sicuramente galvanizzato dalla centralità che gli ha riservato il nuovo progetto griffato Mou, ulteriormente arricchito dall’acquisto di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, il Tottenham fa sul serio per Zaniolo

Se fino a qualche settimana fa una cessione di Zaniolo sembrava essere ipotesi assolutamente “necessaria”, non è escluso che ora si possano cambiare totalmente le carte in tavola. Tuttavia, il “bimbo d’oro” continua a far gola anche ad altri club di Premier League: secondo quanto riferito da calciomercato.it il Tottenham avrebbe presentato un’offerta da circa 25 milioni di sterline (29 milioni di euro) più Rodon per provare a smuovere il muro eretto da Pinto, la cui risposta è stata un secco “no, grazie”. La Roma chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, e sarebbe piuttosto recalcitrante ad accettare l’inserimento di contropartite tecniche.