Juventus, l’annuncio che fa impazzire i tifosi: nuovo ritorno UFFICIALE

La Juventus prosegue nella sua marcia di avvicinamento al prossimo campionato di serie A, il debutto avverrà nel giorno di Ferragosto.

La società si sta dando un gran da fare per far sì che si possa tornare a vincere nel minor tempo possibile. E lo testimoniano anche le mosse di calciomercato effettuate finora da Cherubini e dal suo staff, che hanno portato alla corte di Allegri grandi campioni come Pogba e Di Maria.

Ma la Juventus è un club che si muove a tutto tondo ed è sempre pronto ad aprirsi alle collaborazioni e alle partnership. L’ultima delle quali renderà senz’altro felici gli appassionati dei videogiochi legati al mondo del calcio.

Juventus, il colosso EA SPORTS torna partner bianconero

“Una nuova, importante partnership nel mondo digitale bianconero. EA SPORTS torna ad essere partner di Juventus, ed è una partnership mai come oggi a 360 gradi. Il colosso del gaming statunitense sarà infatti non solo Official Sport Video Gaming Partner, ma anche Official Urban Culture Partner” si legge nella nota del club. “Una collaborazione pluriennale, che inizierà con il lancio di FIFA 23. L’Allianz Stadium, il logo bianconero, i giocatori più forti della nostra storia e ovviamente quelli della rosa attuale torneranno a essere protagonisti di uno dei football games virtuali più famosi del mondo, che nella prossima edizione presenterà al pubblico oltre 700 squadre, 17 mila giocatori e 90 stadi, per permettere ai tifosi di giocare i tornei più importanti del mondo del calcio. Non solo, però. Come si diceva, la partnership con EA SPORTS si spinge oltre il gaming e il calcio: saranno attivate numerose iniziative per vivere l’esperienza Juve a 360 gradi, il mondo della street art, della cultura, della musica e del lifestyle Urban”. I tifosi della Juventus saranno senz’altro ansiosi di conoscere tutte le novità di questo famoso gaming.