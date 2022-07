Calciomercato Juventus, Paredes a un passo: accordo trovato

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Leandro Paredes, sempre più in orbita bianconera: ecco la valutazione dell’argentino.

L’infortunio accorso a Paul Pogba non è passata sicuramente inosservata in casa Juventus, con i bianconeri che dovranno fare a meno delle giocate del “Polpo” per almeno un mese. Cherubini, intanto, è al lavoro per regalare a Max Allegri almeno un altro rinforzo con il quale puntellare la propria mediana: a tal proposito, il nome più gettonato è sicuramente quello di Leandro Paredes, legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2023.

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, la “Vecchia Signora” avrebbe già trovato una bozza di accordo con il Psg per il trasferimento dell’argentino all’ombra della Mole. Chiaramente ora andrà formalizzata l’intesa con i parigini che, pur non dichiarando Paredes incedibile, non hanno comunque intenzione di fare sconti. L’accordo con il Psg potrebbe essere agevolato dall’eventuale inserimento nella trattativa di Adrien Rabiot, al cui ritorno all’ombra della Tour Eiffel la madre del centrocampista transalpino starebbe lavorando in gran segreto. Ricordiamo che il Psg valuta Paredes non meno di 20-25 milioni di euro, cifra giudicata ancora troppo alta dalla Juve, che punta a spuntare un prezzo più basso. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti in tal senso.