Calciomercato Juventus, Morata messo all’angolo: scelta la spalla di Dv9

Calciomercato Juventus, adesso Morata non sarebbe più la priorità. Un “nuovo” nome per l’attacco arriva direttamente dalla Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni, la priorità dei bianconeri non sarebbe più Alvaro Morata in attacco. La squadra bianconera infatti avrebbe messo gli occhi su Luis Muriel.

L’operazione Morata sembra arenarsi e senza vie d’uscita e pertanto si è costretti a passare al piano “b”. Un giocatore dal talento indiscutibile e che per molto tempo ha fatto la differenza ad alti livelli nella squadra di Gasperini. Adesso sarebbe lui il prescelto per essere il nuovo vice di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Muriel come nuove vice | Si tratta con la Dea

Come scrive anche ‘Tuttosport’, il colombiano è scattato direttamente in pole e adesso si potrebbe già chiudere per averlo disponibile nelle prime giornate di campionato. Allegri vuole una squadra già capace a vincere e che possa fare la differenza sia in campionato e a livello europeo. Tutte skill già predisposte nel dna di Muriel. L’attaccante colombiano è una certezza che adesso potrebbe diventare realtà.

La Juventus lo vuole e lui sarebbe disponibile anche ad un ruolo da seconda linea, quindi, da vice Vlahovic. Ci aspettiamo grandi novità in merito all’operazione che potrebbero non tardare ad arrivare.