Calciomercato, incontro Juventus-Atletico per Morata: le ultimissime

Calciomercato, nel giorno dell’amichevole contro l’Atletico, la Juventus ha cercato di capire i margini per un ritorno di Alvaro Morata

L’incontro, come si poteva anche immaginare, c’è stato prima della partita. La società bianconera ha incontrato quella dell’Atletico Madrid per discutere quelle che potrebbero essere le condizioni per un ritorno di Alvaro Morata in bianconero. Rimane lo spagnolo l’obiettivo principe di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Non solo per la sua duttilità, ma anche per il fatto di conoscere l’ambiente e soprattutto per avere in testa quelle che sono le idee del livornese.

Dalla sua parte inoltre Morata ha sempre fatto capire di voler tornare in bianconero. Anche se, nell’ultimo periodo, ha cercato ovviamente non conoscendo il proprio futuro, di farsi spazio tra le gerarchie del Cholo. Sembra esserci riuscito, almeno all’apparenza, ma un suo addio ancora sarebbe nell’ordine delle cose. Ed è per questo che Cherubini non hai mai perso la speranza di farlo tornare a Torino.

Calciomercato, incontro Juventus-Atletico: l’esito

L’esito non è quello sperato. La richiesta della società spagnolo non si abbassa da quei famosi 35 milioni di euro che hanno praticamente bloccato il riscatto dopo due anni di prestito oneroso a 10 milioni all’anno. L’ipotesi di un ritorno quindi almeno per ora rimane lontana, con poche possibilità di rivedere Alvaro Morata di nuovo dalle parti di Torino. Le percentuali, magari, potrebbero rialzarsi da qui alla fine delle trattative, quando ormai quasi tutti hanno una rosa delineata con le scelte fatte, ma più passa il tempo e più le cose non sembrano mettersi sui binari giusti, quelli di un ritorno, il terzo in Italia, dello spagnolo.