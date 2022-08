Calciomercato Juventus, Kostic e quella rassegnazione: lo prendono subito

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Kostic: il piano dei bianconeri per provare a chiudere la contesa in tempi brevissimi.

Per massimizzare l’apporto di Dusan Vlahovic, in concomitanza al passaggio in pianta stabile al 4-3-3, Allegri ha chiesto alla dirigenza degli esterni in grado di saltare con continuità l’uomo, creando costantemente la superiorità numerica. Tecnica e fantasia che si sposano perfettamente con l’identikit di Di Maria, per l’approdo del quale all’ombra della Mole ha giocato un ruolo tutt’altro che banale proprio il tecnico livornese.

A distanza di un mese, c’è un altro esterno offensivo, questa volta di piede mancino, che tiene con il fiato sospeso il mercato della Juve. La vicenda Kostic, in realtà, sembra delinearsi con il passare delle ore in modo sempre più chiaro: la sensazione è che i bianconeri abbiano in pugno il calciatore, con il quale hanno da tempo raggiunto un accordo di massima. Tuttavia, per ratificare il tutto, occorrerà un lavoro di mediazione certosino con l’Eintracht Francoforte, non incline a sconti.

Calciomercato Juventus, count-down Kostic: la data limite

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di “Tuttosport”, però, il club tedesco si sarebbe rassegnato a perdere il proprio gioiello. Dopo aver lavorato molto bene ai fianchi, la Juve è decisa a sferrare l’assalto decisivo: l’intenzione di Cherubini è quella di chiudere la contesa nel giro di 48 ore, per regalare ad Allegri all’inizio della prossima settimana il cromatore più prolifico della scorsa edizione dell’Europa League. Per la gioia della manovra della Juve, certo, ma soprattutto per quella di Dusan Vlahovic, a cui sono mancati troppo spesso adeguati rifornimenti dalle corsie laterali.