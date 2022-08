Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: slitta l’arrivo di Kostic

Calciomercato Juventus, non è stato ancora perfezionato l’acquisto di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte: ecco il motivo.

Doveva essere la giornata delle visite mediche di Filip Kostic, ed invece i tifosi della Juventus dovranno ancora pazientare qualche ora prima di abbracciare ufficialmente per la prima volta l’esterno serbo.

Come evidenziato da Sky, infatti, le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo, nella misura in cui c’è ancora qualche dettaglio da limare, prima del via libera che permetterà all’esterno serbo di volare in Italia e mettersi subito a disposizione di Allegri. L’affare – ribadiamolo – non è assolutamente a rischio: il motivo della mancata partenza di Kostic è da ricondurre, però, a delle pendenze ancora da perfezionare. Insomma, la tavola è ormai apparecchiata per l’approdo in bianconero del re degli assist della passata edizione dell’Europa League, per un’operazione che tra bonus e parte fissa dovrebbe aggirarsi sui 17 milioni di euro. Un investimento sicuramente importante per la Juve, che certifica la volontà della “Vecchia Signora” di puntellare un reparto che nell’ultima stagione ha navigato a corrente alternata, impedendo a Dusan Vlahovic di poter ricevere i giusti rifornimenti dalla corsia mancina.