Calciomercato, saluta gratis la Juventus: adesso è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, è arrivato anche l’annuncio ufficiale a suggellare l’accordo: si trasferirà in prestito in Bundesliga.

La settimana che sta per volgere al termine ha visto la Juventus recitare un ruolo importante sia sul versante entrato, che su quello uscite. I bianconeri, infatti, dopo aver definito con l’Eintracht l’operazione Kostic, sempre con il club tedesco hanno perfezionato la cessione di Luca Pellegrini.

L’ex terzino di Cagliari e Genoa approda in Bundesliga con la formula del prestito secco: a renderne nota ci ha pensato l’annuncio diramato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, dopo che Pellegrini in mattinata era partita alla volta di Francoforte per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Calciomercato Juventus, Pellegrini all’Eintracht: ecco l’ufficialità

Ecco il comunicato della Juventus:

“Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L’esterno romano, classe 1999, dopo l’ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023.

Una stagione intensa, quella di Luca, che ha giocato 1115 minuti, 15 presenze da titolare. Con lui in campo la Juve ha vinto il 66.7% delle partite in Serie A, con una media di 1.7 gol segnati e 0.8 subiti. 54 i cross, 73 i palloni recuperati e 62 i duelli vinti per Luca, autore anche di un assist a Venezia lo scorso dicembre.