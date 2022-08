Calciomercato Juventus, l’incontro è una mazzata: così salta tutto

Calciomercato Juventus, l’incontro non ha sortito gli effetti sperati: la fumata nera che scompagina le carte in tavola.

Settimana molto intensa in casa Juventus, che ha vissuto nei colloqui con l’Eintracht Francoforte il proprio passaggio cruciale: sia sul fronte entrate, con l’acquisto di Kostic che incrementerà in maniera esponenziale il numero di frecce a disposizione di Max Allegri, sia sul fronte uscite, con Luca Pellegrini atteso oggi in Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo nuovo contratto con il club tedesco.

Ma intanto, in queste ore la scena se la sta prendendo tutta Adrien Rabiot, per il quale il Manchester United non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I Red Devils, forti dell’accordo di massima trovato con la Juventus, intavolando un’operazione sulla base di circa 17 milioni di euro, nella giornata di ieri è volato a Torino nella persona del ds John Murtough, per provare a chiudere la contesa anche con la mamma agente della mezzala transalpina.

Calciomercato Juventus, le ultime sul contatto United-Rabiot

“La Gazzetta dello Sport” in edicola stamani ha fatto il punto della situazione in casa Rabiot, svelando come il blitz dello United, al momento, si sia risolto in un nulla di fatto: infruttuosi i contatti con mamma Veronique, che per adesso non abbassa le proprie pretese in termini di ingaggio. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni dall’Inghilterra, per abbracciare la causa United che, non dimentichiamolo, non disputerà la prossima edizione della Champions League, Rabiot vorrebbe percepire uno stipendio sensibilmente più alto rispetto a quello con il quale è legato alla Juve fino al 2023. Situazione di impasse che sicuramente non agevola i dialoghi con il Psg per Paredes, con il quale la Juve ha da tempo un accordo di massima: nel caso in cui non si sbloccasse neanche la cessione di Arthur, il centrocampo bianconero potrebbe restare così come è, senza ulteriori scossoni.