Calciomercato, pokerissimo Scudetto: la Juventus ha fretta di chiudere

Calciomercato, pokerissimo Scudetto: la società bianconera ha fretta di chiudere: ecco l’offerta che Cherubini metterà sul piatto

Di Maria, Pogba, Bremer e Kostic. Manca il quinto uomo, quello in mezzo al campo, quello che serve per dettare i tempi e liberare Locatelli – e il Polpo – da compiti d’impostazione. Uno dei primi innesti, a quanto pare, richiesti da Allegri all’inizio della stagione. Fino al momento il tecnico bianconero è stato accontentato in tutto, adesso si aspetta solamente la classica ciliegina sulla torta. Che potrebbe essere più di una, visto che anche un attaccante dovrebbe arrivare.

Insomma, in poche parole, il nome individuato per quel ruolo è quello di Paredes del Psg. L’argentino, in uscita dalla squadra allenata da Galtier, è nel mirino della società bianconera. I primi contatti sono datati inizio luglio, cercando di fare abbassare le pretese del club parigino. Adesso si stanno intensificando, e potrebbero portare ad una soluzione veloce della trattativa.

Calciomercato, Paredes arriva così

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la Juventus dovrebbe mettere sul piatto al massimo 15 milioni di euro per il centrocampista. Non un euro in più. Una cifra che alla fine dei conti potrebbe pure bastare per un giocatore che non solo non rientra nei piani ma che va anche in scadenza di contratto. Insomma, un passo importante da parte della società bianconera che vuole in maniera evidente un centrocampista centrale in grado di giocare in verticale, in grado di leggere prima l’azione, in grado di cercare anche in lancio lungo se necessario. Caratteristiche queste che Paredes possiede e che è pronto a mettere a disposizione di Allegri.