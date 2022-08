Calciomercato Juventus, Zaniolo ora o mai più: la data della nuova offerta.

Nonostante i numerosi acquisti già messi a segno dalla dirigenza bianconera, questa tendenza a investire sul mercato non sembra per nulla essere sul punto di terminare. Infatti, dopo aver chiuso i trasferimenti di Kostic, Pogba, Di Maria, Bremer, Gatti e Cambiaso , sembra che Cherubini ed Arrivabene stiano per tornare con forza sul centrocampista della Roma e della nazionale italiana Nicolò Zaniolo.

Probabilmente, a spingere nuovamente la dirigenza a muoversi sul centrocampista è stato anche l’infortunio lampo di Pogba, il quale ha inoltre scelto di non operarsi e non sarà per questo a disposizione di mister Allegri prima di un altro mese. L’interesse della “Vecchia Signora” per Zaniolo, che nelle scorse settimane era stato molto forte, sembrava infatti ormai essere definitivamente scemato quando proprio nella giornata di ieri dal web è arrivata l’indiscrezione shock per la quale questo interessamento sarebbe invece tutt’altro che tramontato e che addirittura la società bianconera avrebbe anche già scelto quando ripresentarsi con la nuova offerta per il giocatore.

Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo fissato per settimana prossima

La notizia in questione è stata riportata da Dario Pellegrini sul suo profilo Twitter: il pubblicista, infatti, ha fatto sapere che non solo i contatti tra Juventus e Roma per Zaniolo si sarebbero già riaperti ma che inoltre secondo le più rosee aspettative la nuova offerta della “Vecchia Signora” dovrebbe essere formalizzata già all’inizio della prossima settimana. Detto ciò, quello di cui bisogna tenere contro è che a questo punto un intoppo che la dirigenza sportiva juventina potrebbe trovare nel chiudere l’affare potrebbe essere la reticenza della controparte Romanista di andarsi a privare di un calciatore importante, che ha comunque disputato un’ottima gara contro la Salernitana e ha dimostrato un’ottima intesa con Abraham e il neo acquisto Dybala.