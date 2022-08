Calciomercato, McKennie lo porta alla Juventus: maxi intreccio in Premier

Sono ore davvero bollenti per quanto riguarda le mosse di calciomercato di una Juventus che vuole continuare a crescere.

L’esordio in questo campionato di serie A è stato positivo per i ragazzi di mister Allegri. Contro il Sassuolo è arrivata una vittoria che ha consentito ai bianconeri di incamerare i primi tre punti stagionali e di guardare al futuro con ottimismo. Certo l’infermeria è piena, ci sono tanti big fermi per infortunio. Ultimo quel Di Maria che nella sua prima sfida italiana ha incantato i suoi nuovi tifosi con il suo talento.

Nello stesso tempo però si aspettano con ansia anche i volti nuovi che dovranno rinforzare la Juventus in questa stagione. La finestra dei riferimenti è aperta fino alla fine del mese (si chiude l’1 settembre) e dunque c’è ancora tanto tempo per chiudere le trattative che sono state imbastite.

Calciomercato Juventus, Pulisic tentato dall’avventura italiana

C’è un nome che potrebbe ancora stuzzicare i bianconeri in attacco ed è quello di Pulisic, esterno offensivo del Chelsea che è pronto a lasciare i londinesi per accasarsi altrove. I rumors che arrivano dall’Inghilterra parlano dell’interesse della Juventus nei suoi confronti e all’apertura del Chelsea che è pronto a lasciar partire il giocatore in prestito.

Chelsea are open to letting Christian Pulisic leave on loan. Told Gregg Berhalter has also advised him to get regular game time. Pulisic is an automatic starter for #USMNT but told Berhalter wants him playing more regularly. As @AndyMitten reports, #MUFC interested. #NUFC, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2022

A sua volta il giocatore sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare in serie A, specie dopo aver parlato con il connazionale Weston McKennie. Uno “sponsor” importante che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato in casa bianconera. Sarebbero beffate in questo modo Newcastle e United, pure interessati al giocatore.