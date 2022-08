Calciomercato Juventus, Depay non si sblocca: Allegri alza la cresta

Calciomercato Juventus, la situazione Depay al momento non si sblocca e Allegri alza la cresta. Possibile inserimento bianconero

La situazione Depay sembra esser complicata e ci vorrà del tempo affinché tutti i tasselli si incastrino nel posto giusto. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la situazione dell’attaccante olandese con il Barcellona non è di semplice lettura, soprattutto perché ballano almeno 2 milioni di euro come premi che il giocatore vorrebbe ricevere per poi salutare la Catalogna. E c’è di più: in Spagna avrebbero deciso di capire se cedere l’olandese oppure Aubameyang, che è cercato dal Chelsea. In caso di addio del gabonese, allora l’ex Lione potrebbe alla fine rimanere alle dipendenze di Xavi.

Dentro la Juve al momento comunque rimane l’ottimismo. Si spera in una soluzione nello spazio di poco tempo per dare il rinforzo ad Allegri già dalla prossima uscita in campionato in casa della Sampdoria. Ma, in ogni caso, gli uomini di mercato della Vecchia Signora si starebbero guardando intorno cercando quella che potrebbe essere una soluzione alternativa all’olandese.

Calciomercato Juventus, inserimento per Belotti?

E la soluzione è sarebbe lì, a pochi passi, e porta il nome di Andrea Belotti, l’attaccante svincolato dal Torino che è conteso dalla Roma di Mourinho – che deve prima cedere Shomurodov – e soprattutto dal Galatasaray in Turchia. Certo, il Gallo ha fatto capire senza possibilità di essere smentiti di voler rimanere in Italia ed è per questo che sta ancora temporeggiando in attesa che si sblocchi la situazione in casa giallorossa. Ma in tutto questo ci potrebbe pensare anche la Juventus, con tutte quelle che potrebbero pure essere le polemiche del caso visto il passato in granata del giocatore.

Al momento quella di Belotti rimane solamente un’idea, una seconda opzione, in caso di urgenza e di necessità. L’obiettivo principe è (e rimane) l’olandese. Ma i tempi stringono.