Calciomercato, alla Juventus in 24-48 ore: l’affare si chiude gratis

Calciomercato, alla Juventus nello spazio di 24-48 ore. L’affare si dovrebbe chiudere in maniera del tutto gratuita. Conto alla rovescia

Il conto alla rovescia è iniziato stando alle informazioni che sono state date dal giornalista Gerard Romero. E riguardando le prestazioni dell’attaccante olandese Depay, che sembra davvero a un passo dal vestire la maglia bianconera e che già nella prossima partita di campionato contro la Sampdoria potrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri. Certo, non è semplicissimo, ma sembrerebbe che ormai gli incastri sono andati per il verso giusto, nonostante le richieste dei catalani.

Laporta infatti vorrebbe 3 milioni di euro per cedere il giocatore. Ma né la Juventus, né Depay – che vuole liberarsi a zero – hanno l’intenzione di andare incontro a quelle che sono le richieste della società catalana. Sta spingendo l’ex Lione per liberarsi velocemente e volare a Torino. E le prossime 24-48 ore dovrebbe essere quelle decisive.

Calciomercato, Depay alla Juventus: ci siamo

L’ottimismo, nonostante qualche frenata che potrebbe anche essere fisiologica vista la qualità dell’operazione, regna ancora sovrano in casa bianconera. La Juve sa quali sono le intenzioni di Depay e spinge soprattutto sotto questo aspetto: la volontà del giocatore è importante e alla fine dovrebbe fare nettamente la differenza in questa trattativa. L’attaccante conosce benissimo la situazione dentro ai catalani e sa altrettanto bene che il suo tempo è finito dopo solamente una stagione. Di spazio per lui non ce ne sarà dopo l’arrivo di Lewandowski e il Barcellona si vuole liberare del suo cartellino per riuscire a tesserare il difensore Kounde, l’unico rimasto fuori alla prima giornata di campionato.

Conto alla rovescia quindi iniziato. Con una soluzione definitiva ormai prossima e con un arrivo che sistemerebbe in maniera definitiva il reparto avanzato di Massimiliano Allegri.