Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio bomba sulla trattativa con la Roma. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Nella giornata odierna non poca attenzione è stata dedicata alla conferenza stampa di José Mourinho, alla vigilia della sfida con la Cremonese che vedrà impegnati i giallorossi poche ore prima del fischio di inizio della gara tra Sampdoria e Juventus. Plurimi i punti toccati dallo Special One, il quale non solo ha strizzato l’occhio a Belotti ma si è anche esposto su Nicolò Zaniolo.

Pur senza spoilerare il futuro o manifestare grandi aperture verso questo o quell’altro scenario, Mourinho ha sottolineato tutta la propria volontà di vedere Nicolò restare all’ombra del Colosseo, alla luce della ritrovata centralità del classe ’99 tra le fila giallorosse nonché di una forma fisica che sembrerebbe garantire sia al giocatore che al proprio mister maggiori garanzie rispetto allo scorso anno.

Calciomercato Juventus, annuncio bomba e trattativa avanzata per Zaniolo

Come ben saprete, l’estate di Zaniolo è stata però non poco ricca di voci e ricostruzioni, alla luce dei plurimi interessamenti nati nei suoi confronti da parte di Juventus e Tottenham. Proprio nelle settimane in cui si diffondono certezze in casa Roma circa un presunto incontro a settembre per il rinnovo di un contratto attualmente in scadenza nel 2024, giunger però l’annuncio bomba.

Come riferito da Aliasvaughn su Twitter, però, è tutt’altro che da considerarsi archiviata l’ipotesi di un approdo di Zaniolo in bianconero. A sua detta, per quanto nella Capitale allo scoraggiamento iniziale sia subentrato entusiasmo e convinzione circa la permanenza del trequartista, la Roma sta trattando da mesi con la Juventus e i dialoghi sono in uno stato avanzato.

Senza esporsi o sbilanciarsi con nettezza, la suddetta evidenzia quella che rappresenta per lei l’unica certezza. Il fatto cioè che non sia stato fin qui discusso il rinnovo.