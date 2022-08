Calciomercato Juventus, Sarri “guastafeste”: scelta l’ala per volare

Calciomercato Juventus, c’è anche un’altra squadra italiana sul terzino sinistro accostato negli ultimi giorni ai bianconeri.

Bisogna ritrovare al più presto il buonumore in casa Juventus. L’obiettivo è principalmente quello e solamente una vittoria convincente venire in soccorso dei bianconeri. Sabato all’Allianz Stadium arriva la Roma di José Mourinho e Paulo Dybala, che dopo due giornate è già a punteggio pieno. Va bene le assenze, ma quella contro i giallorossi è una partita che non si può assolutamente sbagliare. Perché significherebbe un ulteriore passo indietro dopo il deludente pareggio di Genova con la Sampdoria nella seconda giornata di campionato.

A Marassi abbiamo assistito ad una prova incolore da parte di Vlahovic e compagni. Una prestazione insoddisfacente, che ha fatto luce sulle quelle lacune che il mercato non è ancora riuscito a colmare. La dirigenza ha ancora due settimane di tempo per sistemare le cose ma l’unico modo per sbloccare alcune operazioni in entrata è cedere gli esuberi.

Calciomercato Juventus, la Lazio su Reguilon

Centrocampo e attacco sono, in questo momento, le priorità del direttore sportivo Federico Cherubini. Dovrebbe arrivare presto la fumata bianca per Arek Milik: l’attaccante del Marsiglia ha ormai scavalcato Memphis Depay nelle gerarchie ed è pronto ad atterrare a Torino. Poi ci si concentrerà sulla trattativa, lunghissima, per il regista Leandro Paredes, che si è improvvisamente arenata in seguito al mancato accordo tra il Manchester United e Adrien Rabiot per il trasferimento del centrocampista francese in Inghilterra.

#Sarri chiede con forza #Reguilon esterno sinistro del Tottenham. Fonti vicino al DS Tare parlano di operazione difficile ma a noi risulta che la #SSLazio lo ha chiesto alla Società londinese.#Calciomercato #SSL #RadioRadio @enricocamelio — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) August 24, 2022

Un’altra zona del campo da sistemare con una certa urgenza è la corsia sinistra. Il solo Kostic potrebbe non bastare e Alex Sandro non è più il giocatore affidabile di un tempo. Tra le possibili alternative la Juventus aveva valutato anche l’ingaggio di Sergio Reguilon, terzino sinistro del Tottenham. Accostato di recente ai bianconeri, l’ex Siviglia sembrerebbe finito anche nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri come riporta il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista attraverso il suo profilo Twitter.