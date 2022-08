Calciomercato, 150 milioni non bastano: lo soffiano alla Juventus

Calciomercato, sirene dall’Inghilterra per il terzino sinistro che piace tanto ai bianconeri: hanno aperto al prestito con riscatto.

La Juventus ha appena conosciuto i nomi delle tre squadre che, da settembre a novembre, sfiderà nella fase a gruppi della prossima Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno con gli israeliani del Maccabi Haifa, i portoghesi del Benfica ma soprattutto con il Psg di Messi e Mbappé, con cui verosimilmente si contenderà il primo posto nel girone. Con i parigini ci sono, al momento, anche diversi intrecci di mercato. Non è una novità il fatto che la Vecchia Signora sia da tempo interessata all’acquisto del regista argentino Leandro Paredes, l’obiettivo numero un per il centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex romanista è sempre più vicino: sarebbe il secondo nazionale albiceleste a “sbarcare” a Torino nel giro di qualche settimana. Lo scorso luglio toccò al suo connazionale Angel Di Maria: anche “El Fideo” arrivò alla Continassa da Parigi.

Calciomercato, il Nottingham Forest punta Renan Lodi

Paredes e Milik – il polacco dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni – andranno a riempire le ultime caselle. Una volta sistemati centrocampo e attacco, la dirigenza bianconera di concentrerà sulla corsia sinistra. Improbabile, infatti, che si continui a puntare sul brasiliano Alex Sandro, in fase calante da qualche stagione a questa parte. Ieri il Corriere dello Sport ha parlato di un’eventuale trattativa last minute per Renan Lodi dell’Atletico Madrid, il cui nome era stato accostato alla Juve già lo scorso inverno.

Interesse confermato anche dal quotidiano catalano El Mundo Deportivo. Lodi al momento non è un titolare per Simeone, ma il brasiliano ha anche altre pretendenti. Tra queste ci sarebbe anche il Nottingham Forest neopromosso in Premier ma protagonista assoluto del mercato (ha già speso 150 milioni). Da Madrid me chiedono 40 per Lodi ma la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe convincere i Colchoneros a lasciarlo partire.