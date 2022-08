Calciomercato Juventus, dietrofront Cherubini: “Resta qui”

By

Calciomercato Juventus, era stato accostato ad una squadra in particolare ma adesso la sua permanenza sembra sicura.

Negli ultimi giorni aveva preso pista una nuova idea in mediana. Proprio per la squadra giallorossa si era parlato dell’acquisto di Zakaria dalla Juventus. Il centrocampista svizzero acquistato la scorsa stagione a gennaio alla fine, però, rimane in bianconero. Parola di Cherubini.

Come scrive infatti ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro del centrocampista svizzero potrebbe essere di nuovo alla Juventus. Anzi, già nella precedente stagione, Allegri ha dato più volte credibilità allo svizzero che adesso potrebbe mettersi in luce in maniera definitiva magari ritagliandosi un posto da titolare.

Calciomercato Juventus, Zakaria rimane alla corte di Allegri

Questa stagione vedrà i bianconeri impegnati in diversi incontri decisivi, dal campionato fino alla Champions League, giusto ieri abbiamo scoperto le rivali del girone. Non sarà sicuramente semplice visto che i bianconeri, forse, hanno proprio pescato una delle favorite alla vittoria finale, ma come ha detto giustamente Nedved, questa è la Champions: la coppa europea ai massimi livelli.

Zakaria, dunque, potrebbe dare il suo contributo affinché la Juventus provi a vincere tutto quello a cui è predisposta. Iniziando, naturalmente, dal campionato. Laddove, dopo due stagioni non al massimo delle aspettative, i bianconeri vogliono tornare a vincere. Staremo a vedere cosa succederà, l’unica certezza, ora, è la permanenza dello svizzero ancora questa stagione.