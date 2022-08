Calciomercato Juventus, tappe bruciate: ha già firmato

Calciomercato Juventus, in attesa dell’annuncio ufficiale secondo le ultime informazioni avrebbe già firmato: subito in panchina?

Non ci sono dubbi ormai che il prossimo innesto ufficiale della Vecchia Signora sarà quell’attaccante che dovrebbe sostituire Vlahovic nel momento della necessità, la prima scelta dopo il serbo che è il titolare dell’attacco della Juventus. Milik ieri ha sostenuto le visite mediche ma ancora non c’è stato l’annuncio ufficiale da parte della società bianconera. Ma secondo le informazioni riportate da Di Marzio, avrebbe già bruciato le tappe.

Sì, l’attaccante polacco ex Napoli, che anche nel passato è stato nel mirino della Juve, avrebbe già messo nero su bianco e quindi potrebbe pure essere in panchina domani contro la Roma, allo Stadium, per quello che sarebbe il suo primo assaggio di stagione alle dipendenze di Massimiliano Allegri. Come detto manca ancora la comunicazione della Juve che comunque ormai dovrebbe arrivare nello spazio di pochissimo tempo. Di ore, immaginiamo noi. Ma di dubbi ovviamente non ce ne sono da ieri, da quando l’attaccante è arrivato allo J|Medicale per sottoporsi ai controlli di rito.

Calciomercato Juventus, Milik ha firmato

Un acquisto che ha comunque fatto storcere il naso a molti. Ci si aspettava qualcosa in più, quel Depay ad esempio che sembrava a un passo ma che poi ha cambiato le carte in tavola con le sue richieste. Non è detto che da qui alla fine del calciomercato non venga fatto un altro tentativo per l’olandese, ma appare impossibile inserire un altro attaccante in rosa se rimanesse anche Kean. In ogni caso il colpo c’è stato. Milik è della Juve.