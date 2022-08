Calciomercato Juventus, il Psg non lo molla: mossa ufficiale per Paredes

By

Calciomercato Juventus, mossa ufficiale e annuncio sul non poco seguito Paredes. Gli ultimi aggiornamenti sull’argentino.

Quest’ultimo rappresenta da settimane uno dei tanti elementi seguiti in quel di Torino, alla luce dell’infortunio di Pogba che ho costretto Cherubini a fare nuove valutazioni a centrocampo al fine di corroborare una regione mediana che da tempo palesa delle defezioni.

L’ex Roma piace e non poco ad Allegri, ben consapevole dell’importanza che verrebbe ad avere all’interno delle gerarchie e dello scacchiere bianconero e, complice l’ormai prossima conclusione della corrente campagna acquisti, un suo arrivo non potrà essere procrastinato ulteriormente. A poche ore dall’arrivo ufficiale di Milik e a un giorno di distanza dalla gara contro la Roma, proprio sul fronte Leandro sono giunte novità di non poco conto.

Calciomercato Juventus, Galtier fa il punto su Paredes

Che Paredes sia in uscita dal club è ormai cosa nota a tutti. Al contempo, bisogna essere consapevoli che a Parigi, per quanto ci sia la volontà di liberarsi del giocatore, intendono concretizzare un’operazione a cifre e condizioni convenienti. A dimostrarlo sono state anche le diverse settimane di tira e molla tra i due club coinvolti.

Pur ribadendo l’unisona volontà di giungere ad una fumata bianca, risulta doveroso il report delle dichiarazioni del tecnico del PSG, Galtier, che ha così parlato alla vigilia della sfida con il Monaco. Tra le varie, affrontata anche la questione Paredes.

“La situazione di Leandro Paredes è come quella di Keylor Navas (vicino al Napoli ndr). So che ci sono stati degli scambi con la Juventus ma ad oggi è un giocatore del PSG e quindi vedremo solo a fine mercato in che modo evolverà tale situazione“.