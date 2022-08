Juventus, la probabile formazione anti-Spezia | Novità e conferme

La Juventus si avvicina al prossimo impegno di campionato, mercoledì 31 agosto c’è da disputare la quarta giornata di serie A.

Ancora una volta i ragazzi di Allegri saranno di scena allo Stadium. Dopo il pareggio contro la Roma dal sapore amaro (vista la prestazione, specie nel primo tempo) ora la Juventus dovrà vedersela con lo Spezia. Avversario che non è affatto da sottovalutare, come del resto tutte le sfide del campionato italiano. L’obiettivo, nemmeno a dirlo, è quello di conquistare i tre punti per continuare nella propria marcia in classifica.

Per questa gara il tecnico non potrà contare su Pogba e Chiesa infortunati, mentre arrivano buone notizie dall’infermeria. Di Maria, Bonucci e Fagioli infatti hanno svolto ieri lavoro parzialmente in gruppo. Non saranno però rischiati, si potrebbero vedere in campo contro la Fiorentina nel prossimo weekend o in Champions contro il Psg.

Juventus, spazio ancora a Miretti in mediana

Riguardo le ultime indicazioni che arrivano per la probabile formazione della Juventus anti-Spezia ci sono novità e conferme. Davanti a Szczesny Danilo dovrebbe giocare a destra, con Rugani a far coppia con Bremer al centro e Alex Sandro a sinistra. In mezzo al campo – a furor di popolo visti i tanti applausi ricevuti – dovrebbe esserci la conferma di Miretti. Talento giovane ma capace già di essere un ottimo elemento per la prima squadra. Con lui Locatelli e McKennie, che prenderà il posto dell’acciaccato Rabiot. In attacco invece non ci sono novità. Vlahovic perno centrale affiancato da Kostic e Cuadrado. Con Milik prima alternativa in panchina per dare maggior peso al reparto offensivo bianconero.