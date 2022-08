By

Calciomercato, l’atto d’amore che tramortisce la Juve: firma fino al 2026.

Nonostante tutti gli sforzi fatti fino a questo momento da Cherubini & Co., il lavoro della dirigenza non è ancora terminato poiché negli obiettivi societari c’è ancora la necessità di andare a chiudere quantomeno due colpi, e al termine del calciomercato manca solamente un giorno e mezzo.

Oltre all’arrivo di Paredes, infatti, la Juventus ha fatto capire chiaramente che negli obiettivi di questo mercato ci sarebbe anche quello di chiudere un difensore, poiché dopo la partenza di Pellegrini la coperta in difesa è leggermente corta e quindi sarebbe meglio avere una rosa più ampia per non essere colti alla sprovvista.

Sebbene nei giorni scorsi siano stati vari i profili analizzati dalla dirigenza, con nessuno di loro si è potuta imbastire una trattativa poiché già altri club erano riusciti ad anticipare la “Vecchia Signora”. Nelle ultime ore, però, un nuovo nome sembra essere spuntato all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, niente da fare nemmeno per Gaya

Il calciatore in questione è Gaya, difensore del Valencia di Rino Gattuso, verso cui nelle ultime ore la Juventus aveva mostrato un interesse concreto. Nonostante ciò, come riportato direttamente da “tuttojuve.com”, il ventisettenne difensore del Valencia avrebbe comunicato la sua volontà di prolungare il legame che lo tiene legato al suo club fino al 2026 circa, vanificando di fatto ogni speranza della Juventus. Staremo a vedere se effettivamente si paleserà questo status quo, o se potranno rimescolarsi le carte in tavola.