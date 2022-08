Juventus, rebus Di Maria e Bonucci risolti: UFFICIALE la lista dei convocati

Juventus, rebus Di Maria e Bonucci risolti per Massimiliano Allegri. Ecco la lista ufficiale dei convocati in vista di questa sera

Tutti i rebus Massimiliano Allegri li ha sciolti, diramando la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera allo Spezia, una gara fondamentale, e da vincere, dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria in trasferta e Roma in casa. Non ci sono dubbi che servono obbligatoriamente i tre punti contro una squadra che sulla carta, almeno, non dovrebbe creare tanti problemi. Ma questa Juve, che non sembra avere un’identità ben definita, è ancora in fase di costruzione e deve cercare soprattutto di recuperare tutti gli elementi fuori per infortunio.

Come sappiamo, per Pogba, ci vorrà un poco di tempo ancora. Mentre Di Maria è recuperato ed è stato inserito dal tecnico nella lista di questa sera. Un rientro fondamentale per la Juventus, che ritroverà quella qualità lì davanti che serve per innescare Vlahovic.

Juventus, Bonucci ancora out

Non c’è invece Leonardo Bonucci, il difensore è ancora ai box e potrebbe rientrare però nel fine settimana. Ed essere poi disponibile anche per il debutto in Champions League. Non ha voluto rischiare nulla Allegri che ha deciso di tenerlo precauzionalmente ancora a riposo. E chissà che questa sera non ci possa essere anche spazio per Gatti nel cuore della difesa con Danilo che potrebbe essere dirottato sulla corsia destra. Un’occasione per l’ex Frosinone, anche se ovviamente si potrebbe giocare il posto con Rugani. Sempre se il tecnico livornese decida di cambiare e non riproporre il brasiliano ex Manchester City al fianco d Bremer così come successo nello scorso fine settimana.

Valutazioni ancora in corso, anche perché, per quanto spiegato prima, serve solo ed esclusivamente una vittoria.